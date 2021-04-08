نيوزيلندا تحظر رحلات الطيران القادمة من الهند إليها بسبب زيادة في حالات كورونا

ولينجتون - (د ب أ):

أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أردرن، اليوم الخميس أن بلادها ستعلق السفر من الهند إليها بعد زيادة في عدد حالات الإصابة بكوفيد 19 التي تم اكتشافها على الحدود.

وأضافت أردرن خلال مؤتمر صحفي أن التعليق المؤقت سيبدأ في 11 نيسان/أبريل وسيظل ساريا حتى 28 من الشهر نفسه.

وقالت إن هذه ستكون أول مرة توقف فيها نيوزيلندا مواطنيها أو المقيمين فيها من العودة للبلاد.

وأشارت أردرن إلى أن : "هذا ليس ترتيبا دائما ولكنه إجراء مؤقت".

وأفاد مسؤولو الصحة اليوم الخميس بأن 17 من 23 حالة كورونا تم اكتشافها على حدود نيوزيلندا وصلت من الهند.

وقالت أردرن إنها تتفهم "تماما" الصعوبة التي يسببها هذا التعليق للمسافرين.

وأضافت: "لكنني أشعر أيضا بإحساس بالمسؤولية والالتزام لإيجاد طرق لتقليل المخاطر التي يتعرض لها المسافرون".

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