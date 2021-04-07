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إعلان حالة الطوارئ في أونتاريو الكندية بعد تزايد هائل في حالات كورونا

11:34 م الأربعاء 07 أبريل 2021
إعلان حالة الطوارئ في أونتاريو الكندية بعد تزايد هائل في حالات كورونا

وفيات كورونا

كندا - (أ ش أ)

أعلن رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية، دوج فورد، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ على مستوى المقاطعة وفرض أمر البقاء في المنزل لمدة أربعة أسابيع على الأقل.

واعتبارًا من الساعة 12:01 صباح الخميس التوقيت المحلي ستدخل أونتاريو، أكثر مقاطعات كندا سكانا والمقاطعة الرئيسية في البلاد، حالة الطوارئ الثالثة لها بعد يوم من إبلاغ مسؤولي الصحة عن عدد هائل يبلغ 3215 حالة في جميع أنحاء المقاطعة، فيما بلغ عدد الوفيات الرسمي في 7475.

وأشار فورد إلى أنه يمكن لسكان أونتاريو الآن مغادرة منازلهم للأغراض الأساسية فقط مثل التسوق من البقالة، والوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والعمل الذي لا يمكن القيام به عن بُعد. كما قد تبقى المدارس مفتوحة في هذا الوقت بعد قرار الدراسة عبر الإنترنت الساري لمدة أسبوعين.

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