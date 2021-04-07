وزير الخارجية: مصر حريصة على استقرار لبنان
لبنان - (أ ش أ)
أكد وزير الخارجية سامح شكري، حرص مصر القوي على أمن واستقرار لبنان، مشيرا إلى أن هذا الأمر يقتضي بالضرورة إنهاء حالة الجمود السياسي الراهنة عبر الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ من أهل الاختصاص والكفاءة ومن خارج منطق المحاصصة، وأن تكون مختلفة بصورة جذرية عن منطلقات التعطيل والتجاذب السياسي، بما يحقق مصالح الشعب اللبناني الشقيق.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية سامح شكري، عقب اللقاء مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بمقر إقامة الأخير في "بيت الوسط" وذلك في ختام الجولة التي أجراها طيلة اليوم الأربعاء في لبنان والتقى خلالها بالقادة والمسئولين والزعماء السياسيين والروحيين.
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