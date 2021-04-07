أحكام بالسجن المؤبد بحق 38 عسكريا سابقا في تركيا

إسطنبول - (د ب أ):

أصدرت محكمة في أنقرة، اليوم الأربعاء، أحكاما بالسجن مدى الحياة بحق 38 من كبار العسكريين السابقين، لصلتهم بالمحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد عام 2016.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية الرسمية للأنباء أن ستة من المتهمين صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد المشدد لإدانتهم بتهمة "انتهاك الدستور".

وتعتبر أحكام السجن المؤبد المشدد أقصى عقوبة ممكنة في تركيا منذ إلغاء عقوبة الإعدام في عام 2002. ولا توجد فرصة للإفراج المشروط.

وقالت الأناضول إن المحكمة أصدرت أحكاما بالسجن لما يصل إلى 16 عاما بحق 106 أشخاص أدينوا بانتهاك الدستور.

وشملت التهم الأخرى محاولة اغتيال رئيس البلاد.

وتمت تبرئة إجمالي 121 شخصا من جميع التهم خلال المحاكمة نفسها.

وبدأت في أكتوبر من عام 2017 محاكمة ما مجموعه 497 متهما، بينهم عسكريون سابقون من الحرس الرئاسي.

وذكرت محطة "تي آر تي" التركية أن 488 منهم أدينوا بانتهاك الدستور. إلا أنه لم تتضح على الفور الأحكام الصادرة بحق بقية المتهمين.

واتهم الادعاء المشتبه بهم باحتلال مقر "تي آر تي" في أنقرة ليلة الانقلاب، 15 يوليو من عام 2016، وإجبار مذيعة أخبار على تلاوة بيان الانقلابيين.

وتتهم الحكومة التركية الداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن بتدبير المحاولة الانقلابية. كما تقول أنقرة إن جولن يقود تنظيما للتغلغل في أجهزة الدولة والجيش للانقلاب على الحكومة. وتصنف أنقرة حركة جولن منظمة إرهابية.

وينفي جولن، الحليف السابق للرئيس رجب طيب أردوغان، الاتهامات الموجهة ضده.

ومن بين 289 محاكمة تتعلق بالمحاولة الانقلابية، لا تزال 14 منها مستمرة، وفقا لوكالة "الأناضول".