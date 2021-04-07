الرئيس اللبناني يستقبل سامح شكري
11:31 ص الأربعاء 07 أبريل 2021
القاهرة - أ ش أ
استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء بقصر بعبدا، وزير الخارجية سامح شكري في مستهل زيارته إلى لبنان.
أعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
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