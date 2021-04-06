احتجاجات عنيفة مناهضة لقيود كورونا في محيط البرلمان الإيطالي

روما - (د ب أ)

اشتبك محتجون مع الشرطة خلال احتجاجات مناهضة لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا بالقرب من البرلمان في روما اليوم الثلاثاء.

وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أصيب رجل شرطة واحد على الأقل وتم اعتقال عدد من المحتجين.

وكتبت صحيفة "لا ريبوبليكا" أن المشاركين في الاحتجاج أبلغوا عن إصابة متظاهرين.

واحتج المتظاهرون، ومن بينهم أرباب وعاملين بمطاعم ومتاجر وصالات رياضية، على الإغلاق والقيود المفروضة على عملهم لأسباب صحية، بحسب تقارير الصحيفة.

وحاول عشرات الأشخاص اختراق الحواجز في الساحة أمام مجلس النواب. وتم إطلاق ألعاب نارية.

ولم يكن بعض المتظاهرين يضعون أقنعة واقية.

وارتدى أحد الرجال قرونا وفراء على رأسه في إشارة إلى الاقتحام العنيف لمبنى الكابيتول الأمريكي في يناير، حيث أثار مقتحم يرتدي غطاء رأس بقرنين ضجة.