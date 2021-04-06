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السودان ينتقد تعنت إثيوبيا بمفاوضات كينشاسا: عطلت التوافق حول سد النهضة

03:07 م الثلاثاء 06 أبريل 2021
السودان ينتقد تعنت إثيوبيا بمفاوضات كينشاسا: عطلت التوافق حول سد النهضة

مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية

كتبت- رنا أسامة:

انتقد السودان تعنّت الجانب الإثيوبي الذي أفضى إلى وصول المفاوضات حول سد النهضة مُجددًا إلى طريق مسدود، إثر فشل مباحثات كينشاسا بالكونغو الديمقراطية رغم تمديدها.

وقالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، الثلاثاء، إن إثيوبيا تتبنى سياسة فرض الأمر الواقع في أزمة سد النهضة.

ووصفت الموقف الإثيوبي المُتعنت في الأزمة بأنه "خرق للقانون". وتابعت: "تعنت إثيوبيا عطّل التوافق على منهجية مشتركة".

وجددت التأكيد أن خطوات إثيوبيا الأحادية بخصوص سد النهضة تُمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي. وأضافت الوزيرة السودانية: "يجب على أديس أبابا النظر لمصالح 250 مليون شخص يعتمدون على نهر النيل".

وأشارت إلى أن البيان الختامي لمفاوضات يسرد فقط ما دار في مفاوضات كينشاسا، معربة عن أملها في تحرك الكونغو لتقريب وجهات النظر.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت مصر عدم إحراز تقدم في مفاوضات كينشاسا بسب تعنت أديس أبابا ورفضها مُقترحات مصرية سودانية تهدف إلى طرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية، وتُتيح مواصلة المفاوضات بقيادة الكونغو أو تحت مِظلة رباعية.

ووصفت مصر الموقف الإثيوبي ورفضه العودة للمفاوضات بأنه "معيق"، ومن شأنه أن يؤدي إلى تعقيد الأزمة وزيادة الاحتقان في المنطقة.

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