أكثر الكلمات إنتشاراً

موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس متحرش المعادي سفينة قناة السويس فيروس كورونا الدوري المصري عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

دراسة : 40 ألفا من الأطفال الأمريكيين فقدوا أحد الأبوين بسبب كورونا

06:21 ص الثلاثاء 06 أبريل 2021
دراسة : 40 ألفا من الأطفال الأمريكيين فقدوا أحد الأبوين بسبب كورونا

أرشيفية

واشنطن - (أ ش أ):
أظهرت دراسة حديثة أن ما نحو 40 ألفا من الأطفال الأمريكيين مروا بوفاة أحد الوالدين بسبب جائحة كورونا " كوفيد ـ 19" خلال العام الماضي.
وأوضحت الدراسة التي نشرت الإثنين بدورية " جاما " التي تصدرها الجمعية الطبية الأمريكية والمعنية بطب الأطفال أن هذه المشكلة قد تزداد سوءا وسط استمرار الجائحة.
ونوهت إلى أن تفاقم هذه المشكلة ربما سيكون أكثر بين الأطفال السود، ورغم أنهم يشكلون 14% فقط من أولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة في الولايات المتحدة، غير أن الدراسة قدرت أنهم يمثلون 20% من الأطفال الذين فقدوا أحد الأبوين بسبب أزمة كورونا.

هذا المحتوى من

أمريكا كوفيد ـ 19 حالات وفاة جائحة كورونا

الخبر التالى:

السلطات الروسية: تسجيل 81 إصابة بالسلالة "البريطانية" المتحورة من كورونا في البلاد
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 205732

    عدد المصابين

  • 156574

    عدد المتعافين

  • 12210

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:كورونا في 24 ساعة| تشديد الإجراءات الاحترازية ونحذير من موجة رابعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا