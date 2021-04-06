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هيئة أمريكية: اعتقال يمنيين اثنين مسجلين بقائمة مراقبة الإرهاب وحظر الطيران

12:32 ص الثلاثاء 06 أبريل 2021
هيئة أمريكية: اعتقال يمنيين اثنين مسجلين بقائمة مراقبة الإرهاب وحظر الطيران

ارشيفية

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، عن إيقاف رجلين يمنيين كانا على "قائمة مراقبة الإرهاب" و"قائمة حظر الطيران" في مدينة كاليكسيكو في ولاية كاليفورنيا على الحدود مع المكسيك خلال الشهرين الماضيين.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية مساء اليوم الإثنين، بيان الإدارة الذي أوضح أن أحدهما اعتقل في 30 مارس الماضي، وتم توقيفه على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات غربي نقطة دخول هذه المدينة، وكشفت عمليات التحقق من السجلات أن الرجل اليمني، البالغ من العمر 26 عامًا، كان على "قائمة مراقبة الإرهاب" التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي و"قائمة حظر الطيران".

أما الآخر فقد اعتقل في 29 يناير الماضي في كاليكسيكو، وهو رجل يبلغ 33 عامًا، وكان على "قائمة مراقبة الإرهاب"، و"قائمة حظر الطيران". وعثر بحوزته على شريحة هاتف محمول مخبأة تحت نعل حذائه.

وذكرت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إن جزءا من مهمتها هو "حماية البلاد من الإرهابيين".

أ م ح/أ م ط

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Asha
أمريكا قائمة مراقبة الإرهاب مدينة كاليكسيكو حظر الطيران

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