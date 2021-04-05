وزير الصحة الإيراني: نظامنا الصحي سيواجه "أياما صعبة"

طهران- (بي بي سي):

حذرت وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، من أن بلاده تواجه واحدة من أكبر موجات تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أن النظام الصحي سيواجه "أياما صعبة".

وتأتي تصريحات الوزير مع التزايد الكبير في معدل الإصابات بالفيروس في البلاد، حيث أعلنت السلطات عن تسجيل نحو 14 ألف حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل أكبر حصيلة إصابات يومية منذ نحو أربعة أشهر.

وبحسب الأرقام الرسمية بلغ إجمالي عدد من تأكد إصابتهم بكورونا ما يقرب من مليوني شخص، تماثل للشفاء منهم نحو مليون و650 ألفا.

كما أعلنت وزارة الصحة عن وفاة 172 شخصا من المصابين بكورونا في الساعات الـ24 الأخيرة ما يرفع الحصيلة الرسمية للوفيات إلى أكثر من 63 ألفا.