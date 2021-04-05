صحيفة سعودية: وقوف السعودية إلى جانب الأردن يأتي تأكيدا للروابط الوثيقة بينهما

الرياض- (أ ش أ):

أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية الصادرة اليوم الإثنين، موقف المملكة الثابت ومساندتها الكاملة بكل إمكاناتها لكل ما يتخذه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني من قرارات وإجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.

وقالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها تحت عنوان (المملكة ودعم الأشقاء): إن الأردن سياساتها ثابتة على المستويين الإقليمي والعالمي، ودورها المحوري للمساهمة في استقرار الدول، خاصة في ظل ما تمر به المنطقة من حروب وصراعات، تغذيها بعض الأنظمة الإرهابية، مستهدفة دولاً عربية وإسلامية وتعلن دوماً رفضها للفوضى التي أضرت باستقرار الدول، وأمن الشعوب.

وتشدد السعودية على وقوفها إلى جانب الأردن منطلقة من ما يجمع بين البلدين من روابط وثيقة راسخة قوامها الأخوة والعقيدة والمصير الواحد، وامتداداً لتاريخهما المشترك، وتأكيدها على أن أمنهما كل لا يتجزأ.

وأوضحت الصحيفة في الختام أن المملكة تثبت أنها لا تتخلى عن ثوابتها، وعلاقاتها الأخوية، وتسعى دائماً إلى حفظ أمن الدول، والتوازنات في المنطقة، لما فيه الخير لأمنها واستقرارها.