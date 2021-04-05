رئيس إسرائيل يبدأ المشاورات النيابية لتسمية مرشح لتشكيل الحكومة القادمة

تل أبيب- (د ب أ):

بدأ رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين اليوم الاثنين مشاورات نيابية مع قادة الكتل البرلمانية، تمهيدا لتسمية الشخصية النيابة الأوفر حظا ليتم تكليفه بمهمة تشكيل الحكومة القادمة.

واستهل ريفلين المشاورات باستقبال ممثلين عن حزب "ليكود"، على أن يواصل تباعا على مدار اليوم لقاء الكتل الـ13 الممثلة في البرلمان.

ومن المفترض أن تقوم كل كتلة بتسمية مرشح، ويتعين على ريفين بحلول الأربعاء تسمية الشخصية التي سيتم تكليفها.

ويتزامن هذا مع مثول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، زعيم حزب ليكود، أمام المحكمة المركزية بالقدس، مع انطلاق مرحلة الاستماع إلى البيانات في إطار محاكمته في تهم الفساد الموجهة اليه.

ولم تسفر نتائج الانتخابات التي جرت في 23 مارس، وهي الرابعة في إسرائيل خلال عامين، عن فائز واضح، وظل الطيف السياسي في إسرائيل منقسما بصورة عامة إلى قسمين، أحدهما موال لنتنياهو والآخر يسعى للإطاحة به.

وتصدر حزب نتنياهو نتائج الانتخابات بالحصول على 30 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، تلاه حزب "يش عتيد" بزعامة يائير لابيد، الذي استبعد التحالف مع ليكود، وحصل على 17 مقعدا. وفي المرتبة الثالثة جاء حزب "شاس" الديني المحافظ بالحصول على تسعة مقاعد.