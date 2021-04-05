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وزير الخارجية التركي: بيان الضباط المتقاعدين "أسلوب يستحضر انقلابا"

08:48 ص الإثنين 05 أبريل 2021
وزير الخارجية التركي: بيان الضباط المتقاعدين "أسلوب يستحضر انقلابا"

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو

أنقرة - (د ب أ):
اعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو البيان الصادر عن ضباط متقاعدين برتبة أميرال من القوات البحرية بأنه "أسلوب يستحضر انقلابا".

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية اليوم الاثنين عنه القول في مقابلة إعلامية أن قناة إسطنبول التي تعتزم تركيا فتحها، لا تؤثر على اتفاقية "مونترو" (الخاصة بحركة السفن عبر المضائق التركية)، وأن الاتفاقية ليس لها تأثير كذلك على مشروع القناة.

وقال تشاووش أوغلو عن بيان الضباط المتقاعدين :"إنه جاء بأسلوب استحضار الانقلابات كما كان في السابق".

وأكد دفاع الرئيس رجب طيب أردوغان والحكومة عن "الوطن الأزرق" (المياه الواقعة تحت السيادة التركية) وعن مصالح البلاد.

وأضاف أن الذين يقفون وراء البيان لا يعنون منه اتفاقية "مونترو"، وإنما يستهدفون الرئيس أردوغان وحكومته وتحالف الشعب (يضم حزب العدالة والتنمية، وحزب الحركة القومية).

وفتحت النيابة العامة بأنقرة أمس تحقيقا حول بيان الضباط المتقاعدين.

ويؤيد الموقعون على البيان الالتزام بمعاهدة مونترو التي تنظم المرور عبر البوسفور والدردنيل، وهما مضيقان بين البحر الأسود والبحر المتوسط.

وجاء في البيان أنه تم استقبال النقاش حول الانسحاب المحتمل من المعاهدة بقلق. كما قال إنه يجب على القوات المسلحة التركية التمسك بمبادئ الدستور، الذي ينص على الالتزام بالعلمانية، على سبيل المثال.

الضباط المتقاعدين انقلاب مولود تشاووش أوغلو القوات البحرية

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