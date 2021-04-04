الدبيبة يدعو الليبيين للتسجيل في منظومة التطعيم

طرابلس- (أ ش أ):

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الليبيين للتسجيل في منظومة التطعيم، عقب وصول أولى الدفعات من لقاح فيروس كورونا المستجد إلى البلاد.

وقال "الدبيبة" - في تغريدة على موقع "تويتر" اليوم الأحد - "أول الغيث قطرة.. وصول أول دفعة من لقاح كورونا، على أن تصل باقي الشحنات تواليا، وأدعو الليبيين للتسجيل في منظومة التطعيم".