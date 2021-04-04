الهند تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا بها هذا العام

نيودلهي- (د ب أ):

تمر الهند بموجة ثانية حادة لوباء كورونا، حيث تم تسجيل 93 ألفا و249 إصابة جديدة اليوم الأحد، وهي أعلى حصيلة يومية في البلاد منذ أكثر من ستة أشهر.

ووسط مخاوف بشأن القدرات في نظام الرعاية الصحية، عقد رئيس الوزراء ناريندرا مودي اجتماعا رفيع المستوى في نيودلهي مع كبار المسؤولين الحكوميين لتقييم الوضع.

وذكرت نشرة وزارة الصحة الاتحادية الهندية أن هناك ثماني ولايات مسؤولة عن 42ر81% من الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية. وهذه الولايات هي ماهاراشترا وكارناتاكا وتشهاتيسجاره ودلهي وتاميل نادو وأوتار براديش والبنجاب وماديا براديش.

وأفادت نشرة الوزارة بأن هناك 12 ولاية على الأقل تشهد تزايدا في معدل الإصابات، كما أشارت إلى أنه من الضروري اتباع التدابير والبروتوكولات الخاصة باحتواء ومكافحة وباء كورونا.

وسجلت ولاية ماهاراشترا غربي البلاد وعاصمتها مومباي نحو 60% من الحالات الجديدة. و277 حالة وفاة من إجمالي 513 حالة تم تسجيلها في الهند خلال الـ24 ساعة ماضية اليوم الأحد .

وأفادت شبكة تليفزيون نيودلهي بأن رئيس حكومة الولاية أودهاف تاكيراي دعا إلى اجتماع لحكومته في وقت لاحق من اليوم الأحد لمناقشة إجراءات المضي قدما وإمكانية الإغلاق مجددا.

وفرضت الهند، التي يبلغ تعداد سكانها 3ر1 مليار نسمة، واحدة من أكثر عمليات الإغلاق صرامة في العالم في آذار/مارس 2020، لكنها بدأت في تخفيفها في مايو من أجل مواجهة التداعيات الاقتصادية.

وخلال الشهر الماضي، أعادت عدة ولايات فرض القيود التي تم تخفيفها في وقت سابق، بما في ذلك إغلاق المؤسسات التعليمية وتقييد أعداد حفلات الزفاف والأنشطة الاجتماعية.

وألزمت العديد من الولايات المسافرين القادمين من المناطق الأكثر تضررا بالخضوع للفحص قبل السفر.

وتعاني الهند من ثالث أكبر حصيلة إصابات بكورونا في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل، لكنها شهدت تراجعا مستمرا في أعداد الإصابات من أكتوبر حتى منتصف فبراير.

وتعمل الحكومة على توسيع برنامج التطعيم، الذي تم فتحه لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 45 عاما اعتبارا من أول أبريل.

وتم تشجيع المستشفيات والعيادات على مواصلة عمليات التطعيم على مدار الساعة.

وتلقى أكثر من 65 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح، وتلقى 10 ملايين آخرين كلا الجرعتين. وتستهدف الحكومة تطعيم 300 مليون شخص بحلول أغسطس.