ولي عهد البحرين يعزي نتانياهو في ضحايا حادث جبل ميرون

(وكالات):

بعث ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، يوم الجمعة، برقية تعزية ومواساة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في ضحايا حادث جبل ميرون الذي أودى بحياة العشرات.

وأعرب ولي عهد البحرين، عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين في حادث التدافع، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء البحرينية.

ووقع التدافع خلال احتفالات لاغ باعومر في جبل ميرون، وهو أول تجمع ديني حاشد يقام بشكل قانوني منذ أن رفعت إسرائيل جميع القيود المتعلقة بوباء فيروس كورونا.

وأسفر الحادث عن مصرع 45 شخصا، فيما أصيب ما يزيد عن 150.