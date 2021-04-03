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العاهل البحريني: نؤيد قرارات الأردن لحفظ أمنه واستقراره

10:48 م السبت 03 أبريل 2021
العاهل البحريني: نؤيد قرارات الأردن لحفظ أمنه واستقراره

الملك حمد بن عيسى آل خليفة

المنامة - (د ب ا)

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وقوفه وتأييده التام ومساندته الكاملة لكل القرارات والإجراءات التي يتخذها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، لحفظ امن واستقرار الأردن ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما، حسبما أفادت وكالة أنباء البحرين (بنا).

وأضاف ملك البحرين أن ذلك "يأتي انطلاقًا مما يربط مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة من روابط وثيقة راسخة قوامها الأخوة والعقيدة والمصير الواحد ، وامتدادًا لتاريخهما المشترك وأن أمنهما كل لا يتجزأ".

وكانت السلطات الأردنية اعتقلت الشريف حسن بن زيد، ورئيس الديوان الملكي السابق باسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة بن الحسين، لكنه بيّن أنه طٌلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.

وقال اللواء الحنيطي إن التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح.

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