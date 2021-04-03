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بريطانيا: فوائد لقاح أسترازينكيا تفوق مخاطره

08:10 م السبت 03 أبريل 2021
بريطانيا: فوائد لقاح أسترازينكيا تفوق مخاطره

لقاح أسترازينيكا

لندن - (د ب أ)

دعت الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا اليوم السبت، إلى الاستمرار في تلقي لقاح "أسترازينيكا" بالرغم من تسجيل 7 وفيات نتيجة الإصابة بجلطات دوية بعد تلقي اللقاح.

وقال جون راين، الرئيس التنفيذي للوكالة، اليوم السبت: "فوائد لقاح استرازينيكا المضاد لكوفيد-19 في الوقاية من العدوى ومضاعفاتها لا تزال تفوق أي مخاطر ويجب على الجمهور الاستمرار في الحصول على لقاحهم عند دعوتهم للقيام بذلك"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأكدت المملكة المتحدة تسجيل سبع وفيات لأشخاص أصيبوا بحلطات دموية بعد تلقيهم اللقاح، كما تتحقق أستراليا من حالة إصابة بجلطة دموية، مما يثير تساؤلات حول سلامة ذلك اللقاح واسع الاستخدام.

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