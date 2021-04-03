مصدر روسي: نافالني يخاطر بالموت بإضرابه عن الطعام

موسكو - (د ب أ)

قال أحد حلفاء زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني إنه يخاطر بالموت في السجن في ظل استمرار إضرابه عن الطعام للضغط على السلطات للسماح له بالرعاية الطبية المناسبة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وبدأ نافالني البالغ من العمر 44 عامًا، في رفض الطعام يوم الأربعاء الماضي للمطالبة بعلاج الألم الحاد في ظهره الذي ينتشر إلى ساقيه، ووضع حد لإيقاظ حراس السجن له كل ساعة.

وذكر أنصاره أنه فقد بالفعل ثمانية كيلوجرامات في الأسابيع الثلاثة التي سبقت بدء الإضراب عن الطعام، ليصل وزنه إلى 85 كيلوجرامًا.

قال سيرجي ريباكوف، نائب رئيس تحالف الأطباء وهي نقابة طبية يدعمها نافالني، في مقطع فيديو منشور على موقع يوتيوب: "نحن ندرك أنه إذا لم يوقف إضرابه عن الطعام، فإن هذا يحمل في طياته خطر تعرض أليكسي لعواقب وخيمة للغاية ، بما في ذلك الغيبوبة والموت. إنهم يقتلونه عمليا على مرأى من العالم".

ويمثل قرار إعلان الإضراب عن الطعام تصعيدًا في مواجهة نافالني مع الرئيس فلاديمير بوتين.