إجبار 12 ألفا على الفرار في ميانمار واتهامات بدفع البلاد نحو حرب أهلية
نايبيداو- (بي بي سي):
تقول جماعة "كارين" العرقية المتمردة في ميانمار أن الضربات الجوية الحكومية أجبرت 12 ألفا من سكان المنطقة على الفرار من ديارهم في شرق البلاد.
واتهم "اتحاد كارين الوطني" المجلس العسكري الحاكم بدفع ميانمار نحو حرب أهلية شاملة، وقال إن الضربات أدت إلى مقتل 12 من السكان وتدمير بعض اللمدارس والمنازل.
ونفى الجيش تلك الاتهامات قائلا إنه استهدف فقط وحدة هاجمت قاعدة عسكرية في الأسبوع الماضي، وحث المتمردين على الالتزام بوقف إطلاق النار على مستوى البلاد.
وتصاعد التوتر بين الجيش ومتمردي كارين منذ الانقلاب العسكري في فبراير وما تلاه من عنف ضد المتظاهرين في ميانمار.
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