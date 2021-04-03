"حركة الشباب" الصومالية تهاجم قاعدتين عسكريتين بالقرب من مقديشو
مقديشو- (أ ش أ):
قالت مصادر أمنية في الصومال، إن مقاتلي "حركة الشباب" هاجموا قاعدتين عسكريتين تابعتين للجيش الوطني الصومالي في ساعة مبكرة من صباح اليوم.
وأضافت المصادر - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم /السبت/ - أن القاعدتين الواقعتين على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب غربي العاصمة مقديشو تعرضت لانفجارين.
وأشارت المصادر إلى أن انفجارا ثالثا استهدف قافلة من القوات الحكومية كانت تندفع إلى القاعدتين من العاصمة بعد الهجوم.
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