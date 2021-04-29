ارتفاع عدد القتلى من المواطنين القرغيزيين نتيجة الصراع على الحدود مع طاجيكستان إلى ثلاثة

بيشكيك - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة القرغيزية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد القتلى جراء الاشتباكات الحدودية مع طاجيكستان بين المواطنين القرغيزيين إلى ثلاثة أشخاص من بينهم فتاة تبلغ من العمر 13 عاما.

وصرح المكتب الإعلامي لوزارة الصحة القرغيزية: "بلغ إجمالي المصابين نتيجة الحادث على الحدود القرغيزية الطاجيكية 51 شخصا.. وبلغ إجمالي الوفيات المسجلة 3 حالات، من بينهم فتاة مواليد عام 2008 توفيت في طريقها إلى المستشفى"، بحسب ما أفادت وكالة /سبوتنيك/ الروسية.

ودعا رئيس قرغيزستان، صادير جباروف، في وقت سابق من اليوم الخميس، مواطني الجمهورية إلى التزام الهدوء وعدم الاستسلام للاستفزازات، على خلفية الاشتباكات على الحدود مع طاجيكستان.

وأفاد كل من حرس الحدود في قرغيزستان وطاجيكستان، أمس الأربعاء بنشوب خلاف على الحدود بعد محاولة ممثلي الجانب الطاجيكي تركيب كاميرات مراقبة على أعمدة الكهرباء، الأمر الذي عارضه الجانب القرغيزي.

في وقت لاحق، أعلنت لجنة الدولة للأمن القومي في قرغيزستان تبادل لإطلاق النار على الحدود بين الوحدات العسكرية في البلدين.

إلى ذلك أفادت وزارة الخارجية الطاجيكية، في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن الجانب الطاجيكي ملتزم بنظام وقف إطلاق النار في منطقة النزاع المسلح على الحدود مع قرغيزستان.