مصر تسترد قطعتين أثريتين من إيطاليا

القاهرة- أ ش أ:

تسلّم سفير مصر لدى إيطاليا السفير هشام بدر قطعتين أثريتين من العصور اليونانية والرومانية، بمقر وحدة مكافحة جرائم الممتلكات الثقافية التابعة لقوات الدرك الإيطالية (الكاربيناري) في روما، حسبما أعلنت وزارة الخارجية، الخميس.

يأتي تسليم القطعتين في إطار جهود مصر الحثيثة لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج وما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري، والدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار في مجال استعادة الآثار المصرية المهربة.

وأشارت الخارجية -في بيان- إلى أن القطعة الأولى عبارة عن جزء علوي من تمثال لسيدة من الفخار، والاخرى إناء صغير من الفخار له فوهة واسعة ومقبض يربط الفوهة بالبدن، وأنهما تعودان للعصر اليوناني الروماني، وقد تم ضبطهما في منطقة جنوة بإيطاليا من خلال الجهات الأمنية المعنية.

ترأس مراسم إجراءات التسليم والتسلم من الجانب المصري السفير هشام بدر ومن الجانب الإيطالي الجنرال روبرتو ريكاردىقائد وحدة مكافحة جرائم الممتلكات الثقافية في الكاربيناري.

وأكد السفير المصري -خلال المراسم- أن تسليم القطعتين يأتي استمراراً للتعاون البنّاء بين الجانبين المصري والإيطالي للحفاظ على التراث الثقافي للحضارتين المصرية والرومانية.

وأعرب عن تقديره لهذا التعاون المُثمر والمستمر مع الجهات الإيطالية المعنية من أجل إعادة المزيد من الآثار المصرية المهربة، بما يتماشى مع ما تقوم به مصر من جهود لاستعادة كافة آثارها المهربة إلى الخارج بطرق غير شرعية.