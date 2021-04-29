مصر تسترد قطعتين أثريتين من إيطاليا

12:20 م الخميس 29 أبريل 2021
مصر تسترد قطعتين أثريتين من إيطاليا

سفير مصر لدى إيطاليا السفير هشام بدر

القاهرة- أ ش أ:

تسلّم سفير مصر لدى إيطاليا السفير هشام بدر قطعتين أثريتين من العصور اليونانية والرومانية، بمقر وحدة مكافحة جرائم الممتلكات الثقافية التابعة لقوات الدرك الإيطالية (الكاربيناري) في روما، حسبما أعلنت وزارة الخارجية، الخميس.

يأتي تسليم القطعتين في إطار جهود مصر الحثيثة لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج وما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري، والدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار في مجال استعادة الآثار المصرية المهربة.

وأشارت الخارجية -في بيان- إلى أن القطعة الأولى عبارة عن جزء علوي من تمثال لسيدة من الفخار، والاخرى إناء صغير من الفخار له فوهة واسعة ومقبض يربط الفوهة بالبدن، وأنهما تعودان للعصر اليوناني الروماني، وقد تم ضبطهما في منطقة جنوة بإيطاليا من خلال الجهات الأمنية المعنية.

ترأس مراسم إجراءات التسليم والتسلم من الجانب المصري السفير هشام بدر ومن الجانب الإيطالي الجنرال روبرتو ريكاردىقائد وحدة مكافحة جرائم الممتلكات الثقافية في الكاربيناري.

وأكد السفير المصري -خلال المراسم- أن تسليم القطعتين يأتي استمراراً للتعاون البنّاء بين الجانبين المصري والإيطالي للحفاظ على التراث الثقافي للحضارتين المصرية والرومانية.

وأعرب عن تقديره لهذا التعاون المُثمر والمستمر مع الجهات الإيطالية المعنية من أجل إعادة المزيد من الآثار المصرية المهربة، بما يتماشى مع ما تقوم به مصر من جهود لاستعادة كافة آثارها المهربة إلى الخارج بطرق غير شرعية.

هذا المحتوى من

سفير مصر لدى إيطاليا هشام بدر وزارة الخارجية وزارة السياحة والآثار استعادة الآثار المصرية

الخبر التالى:

فيروس كورونا: الأردن يرفع حظر التجول أيام الجمعة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 225528

    عدد المصابين

  • 169308

    عدد المتعافين

  • 13219

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 150189056

    عدد المصابين

  • 127725334

    عدد المتعافين

  • 3162701

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بعد تراجعها عالميًّا.. تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا