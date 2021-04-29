رئيس موريتانيا السابق: لست فاسدًا ولن أغادر البلاد
نواكشوط- أ ش أ:
نفى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز بشدة أن يكون فاسدا، مضيفا أنه لم يستول على المال العام خلال توليه الرئاسة.
وقال ولد عبدالعزيز في مؤتمر صحفي بمقر حزبه في نواكشوط، الخميس، إن الرئيس الحالي يعرف أنني لست فاسدا ولم استخدم أموال الدولة لأمور شخصية، مشيرا إلى أنه لن يغادر البلاد.
ورفض ولد عبدالعزيز خلال المؤتمر الصحفي، التحدث عن مصدر أمواله، مشيرا إلى أن سيعلن ذلك في المكان والوقت المناسبين.
وأكد أنه لم يستلم راتب تقاعده منذ يناير الماضي، وكذلك لم يستلم راتبه كرئيس سابق، منذ مغادرة السلطة، عام 2019، مشيرا إلى أن الحكومة صادرت كل أملاكه وأملاك المقربين منه والمحيطين به، مجددا رفضه للجنة التحقيق البرلمانية.
واتهم القضاء الموريتاني الشهر الماضي 13 شخصا بالفساد من بينهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ووضعهم تحت المراقبة القضائية المشددة ومنعهم من مغادرة العاصمة نواكشوط إلا بإذن قضائي وألزمهم بالتوقيع لدى أقرب مركز للشرطة ثلاث مرات في الأسبوع.
ويترقب الموريتانيون تشكيل البرلمان لمحكمة العدل السامية التي ستقوم بمحاكمة الرئيس السابق وفق الدستور.
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