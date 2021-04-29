الصين: قتيلان و16 مُصابًا بحادث طعن في روضة أطفال
بكين- (د ب أ):
لقي شخصان حتفهما وأصيب 16 آخرون إثر حادث طعن بسكين في مدينة بيليو بمنطقة قوانجشي ذاتية الحكم لقومية تشوانج جنوبي الصين.
ووفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) فإن القتيلين طفلان.
وألقت الشرطة القبض على مشتبه به في حادث الطعن.
وما زالت التحقيقات جارية حتى الآن لمعرفة المزيد من ملابسات الحادث.
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