وزير خارجية قطر: نؤيد دعوة ولي العهد السعودي لسياسة خارجية ترتكز على حسن الجوار

10:27 م الأربعاء 28 أبريل 2021
وزير خارجية قطر: نؤيد دعوة ولي العهد السعودي لسياسة خارجية ترتكز على حسن الجوار

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن

وكالات

أكد نائب رئيس الوزراء القطري وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن، ‏تمسك بلاده بميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، مشيرًا إلى أن ذلك من ركائز أساسية للدول المتحضرة، وصمام أمان لحفظ الأمن والسلم في المنطقة والعالم.

وأعلن في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، تأييد دعوة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لسياسة خارجية ترتكز على هذه الأسس ومبادئ حسن الجوار والحوار في المنطقة بما في ذلك مع إيران.

وكان ولي العهد السعودي، أعلن في لقاء تلفزيوني بمناسبة مرور ٥ سنوات على إطلاق رؤية "السعودية ٢٠٣٠" أن فلسفته في السياسة الخارجية ترتكز على تحقيق مصالح المملكة بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

محمد بن عبدالرحمن وزير خارجية قطر ولي العهد السعودي ميثاق الأمم المتحدة

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