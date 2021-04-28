وزير خارجية قطر: نؤيد دعوة ولي العهد السعودي لسياسة خارجية ترتكز على حسن الجوار

وكالات

أكد نائب رئيس الوزراء القطري وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن، ‏تمسك بلاده بميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، مشيرًا إلى أن ذلك من ركائز أساسية للدول المتحضرة، وصمام أمان لحفظ الأمن والسلم في المنطقة والعالم.

وأعلن في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، تأييد دعوة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لسياسة خارجية ترتكز على هذه الأسس ومبادئ حسن الجوار والحوار في المنطقة بما في ذلك مع إيران.

التمسك بميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها ركائز أساسية للدول المتحضرة، وصمام أمان لحفظ الأمن والسلم في المنطقة والعالم.

نؤيد دعوة سمو ولي العهد السعودي لسياسة خارجية ترتكز على هذه الأسس ومبادئ حسن الجوار والحوار في المنطقة بما في ذلك مع إيران. — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) April 28, 2021

وكان ولي العهد السعودي، أعلن في لقاء تلفزيوني بمناسبة مرور ٥ سنوات على إطلاق رؤية "السعودية ٢٠٣٠" أن فلسفته في السياسة الخارجية ترتكز على تحقيق مصالح المملكة بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.