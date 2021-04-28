سامح شكري: إثيوبيا رفضت بعض الوساطات الإقليمية والدولية لحل الأزمة

القاهرة- (أ ش أ)

أكد، وزير الخارجية، سامح شكري، أن أزمة سد النهضة تواجه تعنتًا إثيوبيًا، مشيرًا إلى أن أديس أبابا رفضت بعض الوساطات الإقليمية والدولية لحل الأزمة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب الدكتور عبد الحي عبيد، لمناقشة التحديات الخارجية التي تواجه الدولة المصرية بحضور وزير الخارجية ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، النائب الفريق أسامة الجندي والنائب محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان.

وأطلع شكري نواب الشيوخ على نتائج جولته الإفريقية الأخيرة، والتي كانت تحمل رسائل من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الأشقاء رؤساء وقادة الدول الأفريقية حول تطورات ملف سد النهضة والموقف المصري في هذا الشأن، مؤكدا أن هناك تفاهما كبيرا لدى الأشقاء الأفارقة تجاه قضية سد النهضة.

وأكد شكري أن مصر لديها موقفا واضحا بشأن عدم إعاقة التطوير والتنمية في إثيوبيا، ولكن ليس على حساب دول أخرى، وخصوصا حينما يتعلق الوضع بمياه النيل.

ولفت وزير الخارجية إلى أن العالم يشهد تغييرات وأن السياسة المصرية قائمة على رصيد طويل من العلاقات الخارجية للدولة المصرية بخلاف دورها الريادي في المنطقة.

ونوه إلى أن هذه العلاقات ودور مصر الريادي جعلها تمتلك قدرات كبيرة وحاسمة للعب دور أساسي على الساحة الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن مصر مع كافة الحلول السياسية للأزمة الراهنة.

وأشار شكري إلى حرصه المستمر والدائم على التواصل مع المجالس النيابية، وخصوصا أعضاء مجلس الشيوخ، لاسيما دوره المهم في دعم السياسة الخارجية للدولة المصرية في ظل التحديات التي لا تزال تؤثر على استقرار الأمن القومي المصري والإقليمي.