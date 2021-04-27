المندوب السعودي الدائم بالأمم المتحدة يشارك في اجتماع لفريق أزمة الروهينجا

السعودية - (أ ش أ)

شارك المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي اليوم الثلاثاء، في الاجتماع الافتراضي، لمجموعة اتصال دول منظمة التعاون الإسلامي المعنية بأزمة أقلية (الروهينجا) المسلمة مع المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ميانمار كريستين شرانر بورغنر.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" - أنه تم، خلال الاجتماع الذي عقد بمشاركة سفراء دول منظمة التعاون الإسلامي المعتمدين لدى الأمم المتحدة، استعراض آخر التطورات السياسية الحالية في ميانمار والوضع الإنساني لأقلية (الروهينجا) المسلمة، كما تم بحث سبل إيجاد حلول مناسبة للوضع الإنساني بسبب جائحة كورونا.

يشار إلى أن مجموعة اتصال دول منظمة التعاون الإسلامي المعنية بأزمة أقلية (الروهينجا) تقودها المملكة العربية السعودية.