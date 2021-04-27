المندوب السعودي الدائم بالأمم المتحدة يشارك في اجتماع لفريق أزمة الروهينجا

11:38 م الثلاثاء 27 أبريل 2021
المندوب السعودي الدائم بالأمم المتحدة يشارك في اجتماع لفريق أزمة الروهينجا

السفير عبد الله بن يحيى المعلمي

السعودية - (أ ش أ)

شارك المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي اليوم الثلاثاء، في الاجتماع الافتراضي، لمجموعة اتصال دول منظمة التعاون الإسلامي المعنية بأزمة أقلية (الروهينجا) المسلمة مع المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ميانمار كريستين شرانر بورغنر.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" - أنه تم، خلال الاجتماع الذي عقد بمشاركة سفراء دول منظمة التعاون الإسلامي المعتمدين لدى الأمم المتحدة، استعراض آخر التطورات السياسية الحالية في ميانمار والوضع الإنساني لأقلية (الروهينجا) المسلمة، كما تم بحث سبل إيجاد حلول مناسبة للوضع الإنساني بسبب جائحة كورونا.

يشار إلى أن مجموعة اتصال دول منظمة التعاون الإسلامي المعنية بأزمة أقلية (الروهينجا) تقودها المملكة العربية السعودية.

هذا المحتوى من

عبد الله بن يحيى المعلمي منظمة التعاون الإسلامي السعودية الأمم المتحدة أزمة الروهينجا

الخبر التالى:

إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال في مدينة البيرة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 223514

    عدد المصابين

  • 167900

    عدد المتعافين

  • 13107

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 145298809

    عدد المصابين

  • 123285811

    عدد المتعافين

  • 3083923

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:تجاوزنا الألف حالة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا