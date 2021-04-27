أوكرانيا تطرد دبلوماسيا روسيا آخر مع تفاقم الأزمة الدبلوماسية بينهما

كييف - (د ب أ):

طردت أوكرانيا اليوم الثلاثاء دبلوماسيا روسيا آخر، وذلك بعد طرد دبلوماسي أوكراني ثان من روسيا، في خلاف مستمر بين البلدين.

وأعلنت وزارة الخارجية في كييف أنه يتعين على قنصل القنصلية الروسية في مدينة أوديسا الساحلية الجنوبية مغادرة البلاد قبل يوم الجمعة على أقصى تقدير.

وبدأت الأزمة الدبلوماسية قبل نحو عشرة أيام بإلقاء القبض في روسيا على قنصل أوكراني وطرده بعد ذلك. وتم توجيه اتهام للدبلوماسي بمحاولة الحصول على بيانات شخصية من عملاء سريين.

وردا على ذلك، طردت كييف دبلوماسيا روسيا، فردت موسكو أمس بطرد أوكراني ثان.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات متوترة بين الجارتين منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014 ودعم موسكو للانفصاليين في شرقي أوكرانيا.

وتتزايد الدعوات في كييف لقطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا بصورة كاملة.