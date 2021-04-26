قائمة حماس ترفض تأجيل الانتخابات الفلسطينية

غزة - (د ب أ)

أعلنت قائمة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مساء اليوم الاثنين، رفضها التوجه لتأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 22 من الشهر المقبل.

ودعا الناطق باسم قائمة "القدس موعدنا" التابعة محمد صبحة في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إلى الالتزام بالمواعيد المقرة والمعلنة لإجراء الانتخابات وعدم تأجيلها.

واعتبر صبحة أن "القبول بفكرة التأجيل استنادا لرفض الاحتلال الإسرائيلي إجراءها في القدس هو استسلام لإرادة المحتل"، مؤكدًا على أن الفرصة الوطنية تتمثل في تحويل هذا الرفض لمعركة شعبية مفتوحة مع الاحتلال في القدس.

وشدد على أن خطوة الانتخابات التشريعية "جزء من الشراكة الوطنية بكافة المسارات والمؤسسات، وندعو الكل الفلسطيني للتمسك بخيار الشراكة والتأكيد على خطورة النكوص عنه".

وفي وقت سابق اليوم أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن القيادة الفلسطينية ستجتمع مساء الخميس المقبل، لمناقشة ملف الانتخابات التشريعية المزمع عقدها الشهر المقبل.

وكان عباس صرح مساء أمس أنه لن يتم القبول بإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة "دون حضور القدس وأهلها ترشيحا ودعاية وانتخابات حسب الاتفاقيات الموقعة".

وجاء ذلك بعد أن أعلن مسئولون فلسطينيون أن إسرائيل رفضت طلبا قدمته السلطة الفلسطينية بشأن السماح بإجراء الانتخابات التشريعية في شرق القدس، علما أنه لم يتم إجراء انتخابات فلسطينية عامة منذ عام 2006.