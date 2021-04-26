السعودية وفرنسا تبحثان تعزيز التعاون المشترك
الرياض - (أ ش أ):
بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الجانبين تبادلا، خلال الاتصال، الآراء حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.
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