السعودية وفرنسا تبحثان تعزيز التعاون المشترك

10:05 م الإثنين 26 أبريل 2021
السعودية وفرنسا تبحثان تعزيز التعاون المشترك

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

الرياض - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الجانبين تبادلا، خلال الاتصال، الآراء حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

هذا المحتوى من

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي السعودية فرنسا وزير الخارجية الفرنسي

الخبر التالى:

قوات موالية للمعارضة تحتل أجزاء من العاصمة الصومالية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 221570

    عدد المصابين

  • 166457

    عدد المتعافين

  • 12998

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 145298809

    عدد المصابين

  • 123285811

    عدد المتعافين

  • 3083923

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مباشر الدوري.. الزمالك 3-0 البنك الأهلي.. إلغاء ركلة جزاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا