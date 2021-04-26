أسترازينيكا تنفي انتهاكها لعقد توريد اللقاحات للاتحاد الأوروبي

لندن - (د ب أ)

نفت شركة الأدوية البريطانية السويدية العملاقة استرازينيكا انتهاك عقدها لتزويد الاتحاد الأوروبي بـ 300 مليون جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا.

وقالت استرازينيكا في بيان مكتوب نشر بعد وقت قصير من إعلان المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أنها ستتخذ إجراء قانونيا بحق الشركة: "لقد التزمت استرازينيكا تمامًا باتفاقية الشراء المسبق مع المفوضية الأوروبية وستدافع عن نفسها بقوة في المحكمة".

وتابع البيان "نعتقد أنه لا يوجد أساس للتقاضي، ونرحب بهذه الفرصة لحل هذا الخلاف في أسرع وقت ممكن."

وقالت الشركة إنها تتوقع تسليم 50 مليون جرعة إلى الدول الأوروبية بنهاية أبريل، بما يتوافق مع توقعاتها.

وأضافت استرازينيكا "من الصعب تصنيع اللقاحات، كما يتضح من تحديات الإمداد التي تواجهها العديد من الشركات في أوروبا وحول العالم".