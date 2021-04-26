وزير الخارجية الإيراني يصل إلى بغداد

11:30 ص الإثنين 26 أبريل 2021
وزير الخارجية الإيراني يصل إلى بغداد

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

بغداد- (د ب أ):

أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) بوصول وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى بغداد.

وكانت الخارجية العراقية ذكرت أن زيارة ظريف تشمل عقد محادثات مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.

كما ستشمل لقاءات مع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، وذلك لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

محمد جواد ظريف بغداد وزير الخارجية الإيراني الخارجية العراقية

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