وزير الخارجية الإيراني يصل إلى بغداد
بغداد- (د ب أ):
أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) بوصول وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى بغداد.
وكانت الخارجية العراقية ذكرت أن زيارة ظريف تشمل عقد محادثات مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.
كما ستشمل لقاءات مع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، وذلك لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.
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