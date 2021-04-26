جماعات إنسانية تعلن تعرض الصومال لموجة جفاف

مقديشو - (د ب أ)

أعلنت جماعات إنسانية مساء أمس الأحد، تعرض الصومال لموجة جفاف، محذرة من أن الملايين يواجهون الجوع في الدولة الواقعة في القرن الإفريقي.

وذكر بيان مشترك للأمم المتحدة في الصومال ووزارة الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث، إن أكثر من 80% من البلاد يعاني من ظروف جفاف معتدلة إلى شديدة.

وقد يؤدي انخفاض معدل هطول الأمطار عن مستواه المعتاد خلال الشهرين المقبلين إلى تفاقم ظروف الجفاف في أجزاء كبيرة من البلاد.

وقالت خديجة ديري ، وزيرة الشؤون الإنسانية الصومالية: "تشهد الصومال نمطا دوريا من الجفاف كل خمس إلى ست سنوات، وعدم هطول الأمطار حتى الآن ينذر بكارثة".

وقالت المجموعة الإنسانية الصومالية إنها ستحتاج إلى 09ر1 مليار دولار لمساعدة 4 ملايين شخص محتاج.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تكافح فيه الصومال جائحة فيروس كورونا وأزمة سياسية وهجمات إرهابية متكررة.