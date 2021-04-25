غدًا.. مباحثات مصرية سودانية بالقاهرة على مستوى وزيري الخارجية

05:00 م الأحد 25 أبريل 2021
غدًا.. مباحثات مصرية سودانية بالقاهرة على مستوى وزيري الخارجية

وزير الخارجية سامح شكري

القاهرة - (أ ش أ):

يعقد وزير الخارجية سامح شكري، غدًا الإثنين، جلسة مباحثات مع الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة خارجية السودان، التي تقوم بزيارة إلى القاهرة.

ومن المنتظر أن يتناول اللقاء العلاقات المصرية السودانية المتميزة وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إلى جانب الملفات والقضايا محل الاهتمام المشترك.

ويعقد شكري ونظيرته السودانية، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، في ختام المباحثات.

هذا المحتوى من

سامح شكري السودان مريم الصادق المهدي وزارة الخارجية المصرية

الخبر التالى:

إيران: على أمريكا رفع العقوبات عن 1500 شخص لإحياء الاتفاق النووي
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 221570

    عدد المصابين

  • 166457

    عدد المتعافين

  • 12998

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 145298809

    عدد المصابين

  • 123285811

    عدد المتعافين

  • 3083923

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:إنهاء الدراسة وموقف الثانوية العامة.. 4 قرارات مهمة لوزارة التعليم بشأن العام الدراسي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا