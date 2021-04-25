غدًا.. مباحثات مصرية سودانية بالقاهرة على مستوى وزيري الخارجية
القاهرة - (أ ش أ):
يعقد وزير الخارجية سامح شكري، غدًا الإثنين، جلسة مباحثات مع الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة خارجية السودان، التي تقوم بزيارة إلى القاهرة.
ومن المنتظر أن يتناول اللقاء العلاقات المصرية السودانية المتميزة وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إلى جانب الملفات والقضايا محل الاهتمام المشترك.
ويعقد شكري ونظيرته السودانية، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، في ختام المباحثات.
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