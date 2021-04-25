الاستخبارات البريطانية تراقب التزام الدول الأجنبية بتعهداتها المناخية

03:23 م الأحد 25 أبريل 2021
الاستخبارات البريطانية تراقب التزام الدول الأجنبية بتعهداتها المناخية

ريتشارد مور رئيس جهاز الاستخبارات البريطانية

لندن- (بي بي سي):

قال رئيس جهاز الاستخبارات السرية الخارجية البريطانية "إم آي 6" إن الاستخبارات بدأت في تتبع ما إذا الحكومات تفي بواجباتها بشأن مكافحة تغير المناخ.

وحسب تصريحات أدلى بها ريتشارد مور لراديو تايمز التي تبث من بريطانيا، فقد كان "من المهم إجراء تدقيق من حين لآخر للتأكد من أن الدول تلعب دورها بشكل عادل ومتوازن" مضيفا أن التغير المناخي هو "أهم قضية دولية بالنسبة لأجندة السياسة الخارجية لبريطانيا ولسائر الأرض".

وتأتي تعليقات السيد مور بعد أيام من استضافة الرئيس الأمريكي جو بايدن لقمة افتراضية عبر الإنترنت تعهد خلالها عدد وافر من رؤساء العالم بالإيفاء بالتزامات أكثر صرامة لتقليل الانبعاثات الضارة والحد من غازات الاحتباس الحراري.

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