سلطنة عمان تؤيد جهود السعودية في مكافحة تهريب المخدرات
09:29 م السبت 24 أبريل 2021
مسقط - (أ ش أ):
أكدت سلطنة عمان تأييدها لجهود المملكة العربية السعودية في إطار مكافحة تهريب المخدرات بجميع أشكالها.
ودعت وزارة الخارجية العمانية -في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية- اليوم السبت، إلى تطوير تقنيات وآليات التعاون الاقليمي في هذا الشأن.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
219774
عدد المصابين
-
165348
عدد المتعافين
-
12914
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
145298809
عدد المصابين
-
123285811
عدد المتعافين
-
3083923
عدد الوفيات
إعلان