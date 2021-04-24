سلطنة عمان تؤيد جهود السعودية في مكافحة تهريب المخدرات

مسقط - (أ ش أ):

أكدت سلطنة عمان تأييدها لجهود المملكة العربية السعودية في إطار مكافحة تهريب المخدرات بجميع أشكالها.

ودعت وزارة الخارجية العمانية -في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية- اليوم السبت، إلى تطوير تقنيات وآليات التعاون الاقليمي في هذا الشأن.