الرئيس السيسي لصحيفة ألمانية: القنبلة النووية الحقيقية هي التقدم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا

03:06 م السبت 24 أبريل 2021
الرئيس السيسي لصحيفة ألمانية: القنبلة النووية الحقيقية هي التقدم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

القاهرة/برلين- (د ب أ):

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن "القنبلة النووية الحقيقية هي التقدم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. التقدم البشري، التقدم في الحرية، في الديمقراطية"، مؤكدًا أن امتلاك أسلحة نووية ليس هو السبيل لتحقيق التقدم أو القوة للشعوب.

جاء ذلك ردا على سؤال من صحيفة "دي فيلت" الألمانية حول ما إذا كانت مصر ستسعى لامتلاك قدرات نووية إذا فشلت المفاوضات الجديدة مع إيران.

وأشارالرئيس السيسي إلى أن ألمانيا على سبيل المثال لا تمتلك قنبلة ذرية، ورغم ذلك فإنها ضمن القوى العظمى، وقال: "إننا ننظر بإعجاب كبير إلى التقدم الذي أحرزه الألمان. نود أن نتعلم منه".

وأكد أن أولوياته هي الارتقاء بأوضاع المواطنين في مصر، خاصة في المناطق الريفية الأكثر فقرا، وليس شراء أسلحة نووية.

وعلى خلفية بدء عدد من الدول العربية تطبيع العلاقات مع إسرائيل، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن سبيل إسرائيل لتعزيز التعاون مع العالم العربي والإسلامي هو تحقيق التهدئة في القضية الفلسطينية.

وذكر الرئيس السيسي في مقابلته مع "دي فيلت" الألمانية ونشرتها على موقعها الإلكتروني، السبت: "مصر كانت رائدة في صناعة السلام مع إسرائيل. عندما نلتقي بالإسرائيليين، نقول لهم إن أهم شيء هو التهدئة في القضية الفلسطينية. عندها يمكن لإسرائيل أن تتعاون مع العالم العربي كله والدول الإسلامية".

وأشار إلى أنه إذا تم إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، فسيكون ذلك أيضا ضمانا لأمن المواطنين الإسرائيليين، وليس فقط الفلسطينيين، وقال: "نحاول أيضًا المصالحة بين الفلسطينيين أنفسهم حتى تؤدي المحادثات إلى حل".

الرئيس عبدالفتاح السيسي القنبلة النووية التقدم البشري

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