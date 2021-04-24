الرئيس السيسي لصحيفة ألمانية: في مصر المرأة فوق كل شيء

02:51 م السبت 24 أبريل 2021
الرئيس السيسي لصحيفة ألمانية: في مصر المرأة فوق كل شيء

الرئيس عبدالفتاح السيسي

القاهرة/برلين- (د ب أ):

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامه بتدعيم أوضاع المرأة في مصر، ضاربا المثل على ذلك بأعداد النائبات في البرلمان المصري.

وقال الرئيس السيسي في مقابلة مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية نشرتها على موقعها الإلكتروني، السبت: "في مصر المرأة فوق كل شيء. هناك 162 امرأة في البرلمان. إنهن يشكلن تقريبا أكثر من ربع البرلمان".

واعتبر السيسي ذلك تطورا كبيرا لمصر، وقال: "لدينا أيضا ثماني وزيرات في مجالات رئيسية والعديد من النساء في منصب المحافظ"، مضيفا أن النساء قادت أيضا المظاهرات للإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي.

وأشاد الرئيس السيسي بالتضحيات التي قدمتها المصريات حتى يمكن البدء في الإصلاحات الاقتصادية، وقال: "طلبت مساعدتهن وساعدنني. ومع كل مشكلة كبيرة أسأل النساء وأحصل على أفضل الإجابات".

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