تنزانيا تستعد لاستقبال إعصار "جوبو"

دار السلام- (د ب أ):

تستعد تنزانيا لوصول وشيك للإعصار الاستوائي، جوبو لليابسة، السبت، فيما تحذر السلطات السكان بتفادي المناطق الساحلية.

وتوقعت هيئة الارصاد الجوية التنزانية أن تصل العاصفة لليابسة، الليلة وتكون مصحوبة برياح سرعتها ما بين 50 و60 كيلومترا في الساعة، عندما تصل إلى ساحل الدولة الواقعة بشرق إفريقيا، وأن تؤثر على أرخبيل زنجبار، بالإضافة إلى جزر "المافيا" والعاصمة الاقتصادية دار السلام.

ويتجه إعصار "جوبو"، المُصنف على إنه عاصفة استوائية معتدلة إلى الشمال الغربي، بسرعة 17 كيلومترا في الساعة، في المحيط الهندي، طبقا لمركز التحذير المشترك من الأعاصير.

وأضاف المركز أن الإعصار "جوبو" أصبح مضطربا أكثر، مما يعني أنه من المحتمل أن يتبدد مع اقترابه من اليابسة.