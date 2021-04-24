واشنطن تعرب عن قلقها البالغ إزاء أعمال العنف في القدس

واشنطن- (أ ش أ):

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في القدس.

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي - "نشعر بقلق عميق حيال تصاعد العنف في القدس".. مضيفا "ندعو إلى الهدوء والوحدة ونحث السلطات على ضمان سلامة الجميع في القدس وأمنهم وحقوقهم".

واشتعلت المواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومتظاهرين فلسطينيين في القدس، مساء أمس الجمعة، عقب إصابة أكثر من 100 فلسطيني وعشرين شرطياً إسرائيلياً بجروح في اشتباكات هي الأعنف منذ سنوات في المدينة المقدّسة.

واندلعت المواجهات بين المتظاهرين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية التي نشرت تعزيزات أمنية ضخمة في ضواحي البلدة القديمة في أعقاب الاشتباكات التي دارت في الليلة السابقة.

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