محكمة أمريكية: النطق بالحكم بحق الشرطي المدان بقتل جورج فلويد 16 يونيو القادم

واشنطن- (أ ش أ):

تعقد محكمة أمريكية في 16 يونيو جلسة النطق بالعقوبة في حق الشرطي السابق ديريك شوفين الذي أُدين، بقتل مواطنه من أصول إفريقية جورج فلويد في قضية هزت الولايات المتحدة.

وقالت محكمة مقاطعة هينيبين في مدينة مينيابوليس (الغرب الأوسط)، حيث قضى على فلويد (40 عاما) في مايو اختناقا بعد أن ركع "شوفين" على رقبته لأكثر من تسع دقائق في حين كان هو مكبل اليدين ويستغيث للسماح له بالتنفس، إن جلسة النطق بالعقوبة في هذه القضية ستعقد في 16 يونيو في الساعة 13:30 (18:30 ت غ) حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية.

والثلاثاء احتاجت هيئة المحلفين المختلطة عرقيا والمكونة من سبع نساء وخمسة رجال إلى أقل من 11 ساعة للتوصل إلى قرار بالإجماع بأن الشرطي الذي طرد من وظيفته مذنب بالتهم الثلاث الموجهة إليه، وهي جريمة قتل من الدرجة الثانية وجريمة قتل من الدرجة الثالثة والقتل غير العمد.

ويواجه شوفين (45 عاماً) عقوبة السجن لمدة 40 عاما كحد أقصى في التهمة الأكثر خطورة وهي القتل من الدرجة الثانية.

وشوهد "شوفين" في تسجيل مصور في 25 مايو 2020 وهو جاثم على رقبة فلويد لأكثر من تسع دقائق، بينما استلقى الأخير البالغ 46 عاما على بطنه في الشارع وهو يستغيث "لا يمكنني التنفس".

وغداة إدانة "شوفين" أعلن وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند أن وزارته "فتحت تحقيقا للتثبت مما إذا كانت شرطة مينيابوليس تتبع نمط سلوك أو ممارسات لحفظ النظام غير دستورية أو غير قانونية".

وهذا التحقيق منفصل عن التحقيق الجاري حول مقتل فلويد والهادف لتحديد ما إذا كانت شرطة مينيابوليس قد استعملت العنف المفرط بشكل ممنهج، بما في ذلك خلال تظاهرات غير مرخصة.

وأوضح غارلاند أن التحقيق سيتناول أيضا احتمال ارتكاب الشرطة ممارسات تمييزية أو إساءتها معاملة أشخاص يعانون من اضطرابات سلوكية.​