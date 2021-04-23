واشنطن تدعو مصر وإثيوبيا والسودان للتعاون لحل أزمة سد النهضة

10:46 م الجمعة 23 أبريل 2021
واشنطن تدعو مصر وإثيوبيا والسودان للتعاون لحل أزمة سد النهضة

سد النهضة

وكالات:

دعا مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، مساء الجمعة، قادة مصر والسودان وإثيوبيا "للتعاون لحل أزمة سد النهضة"، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الحدث.

وبمناسبة تعيين مبعوث أمريكي إلى القرن الأفريقي، قال سوليفان إن الإدارة الأمريكية مستعدة "للعمل مع الحلفاء لتعزيز السلام في القرن الأفريقي".

كما طالب سوليفان بانسحاب فوري للقوات الإريترية من إقليم تيجراي المضطرب في إثيوبيا.

وعيّنت واشنطن الجمعة الدبلوماسي جيفري فيلتمان مبعوثاً لها إلى القرن الإفريقي حيث سيكون مكلّفاً بملفات مشتعلة بينها البحث عن تسوية لأزمة إقليم تيغراي الاثيوبي والتوتر الإقليمي المحيط ببناء سد النهضة.

قال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن في بيان: "يؤكد هذا التعيين التزام الحكومة بذل جهد دبلوماسي دولي لمعالجة الأزمات السياسية والأمنية والإنسانية المترابطة في القرن الإفريقي".

وفيلتمان دبلوماسي مخضرم عمل مساعداً لوزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ثم وكيلاً للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية.

سد النهضة السودان إثيوبيا واشنطن الأمن القومي الأمريكي

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