البحرية الليبية تكشف عن تفاصيل اختفاء قارب مهاجرين



طرابلس - (د ب أ):

كشف الناطق الرسمي باسم أركان البحرية الليبية، عميد بحار مسعود ابراهيم عبد الصمد عن تفاصيل إنقاذ أحد قوارب المهاجرين، وفقدان قارب آخر في المياه الليبية بالمنطقة الممتدة بين مدينتي: طرابلس والخمس شرقا.

وقال عبد الصمد في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ظهر اليوم الجمعة: "استلمنا أول أمس الأربعاء نداء استغاثة حول وجود قاربين مطاطيين في منطقة الخمس البحرية شرق طرابلس، وتم تكليف الزورق اوباري الذي اتجه للمنطقة في ظروف جوية سيئة، ومع ذلك تمكن من إنقاذ أحد الزوارق وكان على متنه 106 مهاجر، فارق اثنان منهم الحياة".

واضاف: "بعد إنقاذ القارب الأول ازدادت أوضاع البحر سوءا، ووصل ارتفاع الموج بين 3 إلى 6 امتار، الأمر الذي عرقل زورق الانقاذ وحال دون إيجاد قارب المهاجرين الثاني، ودفع الآمر إلى اتخاذ قرار العودة بالمهاجرين الذين تم إنقاذهم مسبقا، وتكليف دورية أخرى لإنقاذ القارب الثاني الذي لم نتمكن من رصده".

وتابع: "طلبنا المساعدة من فرق البحث والإنقاذ المالطية والإيطالية من أجل إيجاد القارب، وتم تكليف 3 سفن تجارية بالبحث كانت مارة بالقرب من المنطقة، وقبلت التكليف وتوجهت للمكان بالإضافة لأحد سفن البحث التابعة لإحدى المنظمات. واستمرت السفن في البحث طيلة 24 ساعة، ولم يجدوا شيئا، باستثناء 3 جثث كانت طافية فوق الماء".

وكانت منظمة اس او اس ميديتيراني الخيرية قد قالت في وقت متأخر أمس الخميس إن سفينة انقاذ خاصة عثرت على ما لا يقل عن 10 جثث بعد تلقي نداء استغاثة من قارب يقل مهاجرين قبالة السواحل الليبية.

وأوضحت المنظمة إن السفينة أوشن فايكنج تمكنت من الوصول إلى موقع الحادث شمال شرقي طرابلس بعد ساعات من البحث يوم الخميس.

وذكرت المنظمة أن نحو 130 لاجئا كانوا على متن القارب المطاطي. ولم يتم العثور على ناجين.