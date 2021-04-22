لاجارد: ميركل قدوة

برلين- (د ب أ):

أشادت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ووصفتها بأنها قدوة تحتذي بها النساء الأصغر سنا، وذلك بعدما رشح حزب الخضر الألماني السياسية أنالينا بربوك لقيادة الحزب في الانتخابات المقررة في سبتمبر.

وأشارت لاجارد إلى أن ترشيح الخضر لبربوك لمنصب المستشار يعكس كيف أن ميركل ساعدت في "تشجيع الشابات على خوض غمار السياسة".

وقالت إن هذا يؤكد أهمية وجود النماذج التي يحتذى بها.