وزير الدفاع الروسي يأمر بالاستعداد للرد على أي تطورات حول مناورات الناتو

02:55 م الخميس 22 أبريل 2021
وزير الدفاع الروسي يأمر بالاستعداد للرد على أي تطورات حول مناورات الناتو

وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو

موسكو- أ ش أ:

أمر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، قوات الجيش بأن تكون مستعدة للرد فورا على أي تطورات سلبية في مناطق إجراء مناورات" Defender Europe" التي سينفذها حلف شمال الأطلسي "الناتو" قريبا.

وأوضح شويجو، في كلمة ألقاها الخميس بشبه جزيرة القرم خلال تدريبات عسكرية ينفذها الجيش الروسي هناك، الخميس، أن حلف شمال الأطلسي كثف بشكل ملموس أنشطته العسكرية قرب حدود روسيا الجنوبية، بما يشمل الأنشطة الاستطلاعية والتدريبية، مؤكدا أن روسيا تتابع عن كثب نقل الناتو قواته إلى منطقة المناورات القادمة.

وأشار إلى إنشاء مراكز تنسيق تعمل على استقبال قوات الحلف والشحنات المرتبطة بالمناورات في كل من بولندا وسلوفاكيا والمجر ورومانيا وبلغاريا، وأن الناتو ينشر حاليا إحدى المجموعات الرئيسية من قواته في حوض البحر الأسود، فضلا عن وصول شحنات أسلحة ومعدات عسكرية وخاصة إلى الموانئ اليونانية، وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وأمر شويغو الجيش الروسي في هذا الصدد بـ"مواصلة متابعة الأوضاع في مناطق تدريبات" Defender Europe" والاستعداد للرد فورا في حال حدوث أي تطورات غير مؤاتية".

ويُتوقع أن تصبح Defender Europe التي سيجريها الناتو في شهري مايو ويونيو القادمين أكبر مناورات لحلف شمال الأطلسي منذ الحرب الباردة.

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