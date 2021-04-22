سوريا تدعو مجلس الأمن لإدانة "العدوان" الإسرائيلي على محيط دمشق

دمشق- (د ب أ):

دعت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، الخميس، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي "لإدانة العدوان الإسرائيلي الجبان على محيط دمشق فجراً ، وكذلك الأعمال العدوانية المتكررة ضد سيادة سورية والتي يقوم بها المحتلون الثلاثة الإسرائيلي والأمريكي والتركي بطريقة ممنهجة ومنسقة" .

وقالت وزارة الخارجية، حسبما أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، إن "قبول البعض للمبررات الإسرائيلية والأمريكية لشن الاعتداءات ضد سيادة سوريا تجعل منهم شريكاً أساسياً في الجرائم الإرهابية ضد الدولة السورية".

كان الجيش الإسرائيلي قال في ساعة مبكرة من صباح الخميس إنه أصاب أهدافا في سورية بعد إطلاق صاروخ من هناك سقط جنوبي إسرائيل.

وذكر الجيش أنه تم إطلاق صاروخ أرض جو من سورية باتجاه منطقة النقب في جنوب إسرائيل.

وأفادت الوكالة السورية بأن أربعة جنود سوريين أصيبوا جراء قصف إسرائيلي على ريف دمشق.