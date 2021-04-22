سوريا: امرأة ثانية تتقدم بطلب ترشح لانتخابات الرئاسة.. والمتقدمون 11

01:34 م الخميس 22 أبريل 2021
سوريا: امرأة ثانية تتقدم بطلب ترشح لانتخابات الرئاسة.. والمتقدمون 11

البرلمان السوري

وكالات:

أعلن رئيس مجلس الشعب السوري (البرلمان) حموده صباغ أسماء 5 من الذين تقدموا بطلبات ترشح إلى منصب رئيس الجمهورية بينهم ناهد الدباغ وهي ثانية امرأة تتقدم للمنصب.

وفي جلسة للبرلمان السوري، الخميس، قال صباغ إن المجلس تبلغ من المحكمة الدستورية العليا، بتقديم 5 طلبات ترشح جديدة هذا اليوم، من كل من: أحمد يوسف عبد الغني، وناهد أنور الدباغ، ومحمد صالح اسعد الحاج عبدالله، وعبدالحنان خلف البدوي، ومحمود أحمد مرعي.

وبذلك يرتفع عدد المتقدمين بطلبات ترشح إلى انتخابات الرئاسة السورية إلى أحد عشر مرشحا، بينهم الرئيس الحالي بشار الأسد.

وتعد ناهد الدباغ ثانية امرأة تتقدم بطلب لهذا المنصب بعد فاتن نهار التي أعلن رئيس المجلس قبل يومين أنها تقدمت بطلب ترشح.

ويحتاج المتقدمون إلى تأييد من 35 عضوا في مجلس الشعب كي يصبحوا مرشحين، يخوضون انتخابات الرئاسة.

الانتخابات السورية ناهد الدباغ بشار الأسد
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