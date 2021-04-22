وول ستريت جورنال: بايدن يعتزم الاعتراف بمجازر الأرمن كـ "إبادة جماعية"

07:17 ص الخميس 22 أبريل 2021
وول ستريت جورنال: بايدن يعتزم الاعتراف بمجازر الأرمن كـ "إبادة جماعية"

جو بايدن

واشنطن - (د ب أ):
قال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس جو بايدن يعتزم الإعلان رسميا عن أن المجازر التي تعرض لها الأرمن في أوائل القرن العشرين شكلت "إبادة جماعية"، وهي خطوة نادرة من شأنها أن تزيد من تأجيج العلاقات مع تركيا، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين، دون الكشف عن هوياتهم، إنه "من المتوقع أن يصف بايدن ترحيل الأرمن وتجويعهم ومجازرهم على أيدي الأتراك العثمانيين بداية من عام 1915 بأنها إبادة جماعية".

وسوف يأتي هذا في إطار بيان سنوب يتزامن مع يوم الذكرى بعد غد السبت. وأضاف المسؤولون أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية أو إحاطات إعلامية، وأن بايدن قد يختار إصدار البيان الرمزي دون وصف عمليات القتل بأنها إبادة جماعية، كما حدث مع الرؤساء الآخرين.

وتنفي تركيا أن تكون عمليات القتل قد شكلت إبادة جماعية ، قائلة إن الأرمن انتفضوا ضد الحكومة. وقال وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو لتلفزيون هابرتورك يوم الثلاثاء إن إعلان بايدن لن يؤدي إلا إلى الإضرار بالعلاقات.

ولم يدل متحدث باسم السفارة التركية في واشنطن بأي تعليق على الفور.

جو بايدن مجازر الأرمن إبادة جماعية تركيا

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