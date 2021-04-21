السعودية تغلق 725 مسجدًا خلال 73 يومًا بسبب كورونا

10:44 م الأربعاء 21 أبريل 2021
السعودية تغلق 725 مسجدًا خلال 73 يومًا بسبب كورونا

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية

السعودية - (أ ش أ)

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية اليوم الأربعاء، 25 مسجدًا مؤقتًا في 8 مناطق بعد ثبوت 25 إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما أُغلق خلال 73 يومًا 725 مسجدًا، فُتح 677 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية.

وأوضحت الوزارة وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه تم إغلاق 6 مساجد بمنطقة القصيم، و5 مساجد بمنطقة مكة المكرمة، و3 مساجد بمنطقة الرياض، و3 مساجد بمنطقة تبوك، و3 مساجد بمنطقة الباحة، ومسجدين اثنين بمنطقة عسير، ومسجدين اثنين بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بالمنطقة الشرقية.

وأشارت إلى إعادة فتح 33 مسجدًا، 8 منها بمنطقة الرياض، و7 بمنطقة القصيم، و6 بمنطقة مكة المكرمة، و4 بالمنطقة الشرقية، و3 بمنطقة الحدود الشمالية، و3 بمنطقة جازان، ومسجد بمنطقة الباحة، ومسجد بمنطقة المدينة المنورة، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

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